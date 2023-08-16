ДБР затримало колаборанта-кінолога, який хотів влаштуватися до ЗСУ і "зливати" ворогу інформацію

Державне бюро розслідувань затримало колаборанта, який спочатку служив окупантам у Херсоні, а потім вирішив влаштуватись до українського війська.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Зрадник після окупації міста він не хотів втрачати заробітку й добровільно погодився працювати на окупантів, отримавши посаду старшого інструктора-кінолога виправного закладу. Колаборант забезпечував діяльність кінологічного центру, дресував собак, які охороняли територію колонії та отримував за це зарплатню в рублях від окупантів.

Попрацювавши 4 місяці на рашистів, чоловік вирішив повернутись на підконтрольну Україні територію. Через Крим та країни Балтії він перебрався до Броварів на Київщині.

“За оперативними даними, він неодноразово висловлював намір вступити на військову службу до ЗСУ і шукав можливість це реалізувати”, − зазначили у Бюро.

Як повідомили у СБУ, чоловік хотів вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь Росії.

За вказівкою агресора він мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах. У подальшому фігурант планував відбути в один з фронтових районів, щоб "зливати" окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій.

Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони.

Фото: СБУ

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Зараз він під вартою. Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили мешканцю міста Балаклія у Харківській області про підозру у колабораціонізмі. 31-річний чоловік у червні 2022 року під час тимчасової окупації уклав трудовий договір з незаконно створеною адміністрацією. Він обійняв посаду “спеціаліста експлуатації відділу ЖКГ”.