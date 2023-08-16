Уночі ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області.
Про це повідомили у МВС.
Унаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
На місці працюють усі необхідні служби.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".