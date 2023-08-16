Унаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка.

Про це повідомили у МВС.

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