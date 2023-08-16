ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог пошкодив елеватор та зернесховища на Одещині

Огляд наслідків обстрілів триває.

Ворог пошкодив елеватор та зернесховища на Одещині

Уночі ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області. 

Про це повідомили у МВС.

Унаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка. 

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. 

Підписуйтесь на наш Google News

На місці працюють усі необхідні служби. 

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies