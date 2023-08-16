За минулу добу РФ обстріляла 26 населених пунктів Запорізької області

Російські окупанти за минулу добу завдав 100 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Зафіксовано 84 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Левадного, Новоандріївки, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню.

Від п'яти авіаударів постраждали Таврійське та Оріхів, військові РФ обстріляли з РСЗВ Новодарівку й Білогір'я, чотири БПЛА атакували Залізничне, Малинівку, Новоіванівку та Затишшя. П'ять ракетних ударів прийшлися по Таврійському.

Надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети типу “Калібр”.