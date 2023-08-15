Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів було пошкоджено приватне домогосподарство.

Сьогодні, 15 серпня, російських обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Шалигинська, Миколаївська, Хотінська та Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом 15 серпня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 172 вибухи.

Зокрема, Великописарівську громаду обстріляли з гранатомету, міномету та артилерії.

Зноб-Новгородську, Есманську, Шалигинську, Хотінську, Новослобідську та Середино-Будську громади обстріляли з мінометів.

По Білопільській громаді били зі ствольної артилерії та мінометів.

Також з артилерії вдарили по Миколаївській сільській громаді, внаслідок чого було пошкоджено приватне домогосподарство.

Нагадаємо, російські військові обстріляли село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє мирних жителів.