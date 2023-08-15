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Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів було пошкоджено приватне домогосподарство.

Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 15 серпня, російських обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Шалигинська, Миколаївська, Хотінська та Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом 15 серпня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 172 вибухи. 

Зокрема, Великописарівську громаду обстріляли з гранатомету, міномету та артилерії.

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Зноб-Новгородську, Есманську, Шалигинську, Хотінську, Новослобідську та Середино-Будську громади обстріляли з мінометів.

По Білопільській громаді били зі ствольної артилерії та мінометів. 

Також з артилерії вдарили по Миколаївській сільській громаді, внаслідок чого було пошкоджено приватне домогосподарство. 

Нагадаємо, російські військові обстріляли село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє мирних жителів.

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