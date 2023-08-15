Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України, – Зеленський

Північна Македонія приєдналася до декларації "Групи семи", яка передбачає підтримку України у сфері безпеки та економіки.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України… Дякую премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", – написав президент.

Він додав, що разом із Північною Македонією до декларації "Великої сімки" загалом приєдналися 15 країн.

Нагадаємо, у липні в межах саміту НАТО у Вільнюсі відбулося підписання членами G7 спільної декларації про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України.