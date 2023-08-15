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Українці подали через Дію 1 400 заяв на відшкодування зруйнованого житла, – Шмигаль

Максимальна сума допомоги – 200 000 гривень.

Українці подали через Дію 1 400 заяв на відшкодування зруйнованого житла, – Шмигаль
Фото: diia.gov.ua

В Україні триває другий етап програми єВідновлення. Українці через "Дію" вже подали 1 400 заяв на відшкодування зруйнованого житла.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, можуть подати заяву на компенсацію за програмою єВідновлення. Триває другий етап програми – компенсація за цілком зруйноване житло. Українці через «Дію» вже подали 1 400 заяв на відшкодування", – сказав Шмигаль.

Він додав, що 36 тис. громадян звернулися за компенсаціями для ремонту свого пошкодженого житла. 7 тис. людей вже отримали кошти для таких ремонтів та відбудови власної оселі.

"Дякуємо нашим рятувальникам, пожежникам за роботу на місцях, а також силам ППО, які збивають більшість ракет, запобігаючи ще більшим жертвам і руйнуванням", – додав Шмигаль.

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Нагадаємо, програма єВідновлення стартувала 10 травня. Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою порталу Дія або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів.

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