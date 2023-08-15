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Кабмін виділив понад 1,2 млрд гривень на посилення оборони північно-східних областей

Гроші будуть витрачені на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.

Кабмін виділив понад 1,2 млрд гривень на посилення оборони північно-східних областей
Фото: Віталій Носач

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України.

Про це повідомив у Telegram глава уряду Денис Шмигаль.

"На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд", – зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.

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Нагадаємо, Кабмін затвердив постанову, яка дозволить Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виплатити майже 95 млн гривень для допомоги українцям, що евакуюються з районів бойових дій.

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