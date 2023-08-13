В Україні вже відремонтовано 5 атомних енергоблоків, - Шмигаль

"Укренерго" на майже 80% відремонтувало магістральні мережі, запевнив очільник уряду.

В Україні вже відремонтовано 5 атомних енергоблоків, ще 4 перебувають у ремонті.

Про це у Facebook повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Розуміємо високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему. По АЕС: відремонтовано 5 атомних блоків, ще 4 у ремонті. По ТЕС: відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих. По ТЕЦ: відремонтовано 70%", – написав премʼєр.

Крім того, відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати ГЕС. "Укренерго" на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

Нагадаємо, що влада планує до грудня 2023 року додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності.