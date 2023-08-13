Частина Херсона залишилась без світла через обстріли росіян

Зараз енергетики працюють над перепідключенням міста на резервну лінію.

Внаслідок російських обстрілів Херсонської області вдень в неділю, 13 серпня, пошкоджено високовольтну лінію електропередач.

Частина Херсона та деякі населені пункти області залишились без електропостачання, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Унаслідок ворожих атак пошкоджено високовольтну лінію живлення. Наразі деякі райони міста, включаючи центр, без електропостачання», - написав він.

Зараз енергетики працюють над перепідключенням міста на резервну лінію для ремонту основної.

При цьому у міській адміністрації просять жителів міста після поновлення електропостачання зменшити використання електроприладів до закінчення ремонту основних мереж.

Нагадаємо, що російська армія вранці 13 серпня обстріляла Херсонську область. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини. Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинули троє дорослих людей — двоє чоловіків та жінка, а також дитина віком до одного місяця.