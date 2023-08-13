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Росіяни обстріляли два села на Херсонщині: семеро людей загинули, серед них немовля (оновлено)

Також є двоє поранених.

Росіяни обстріляли два села на Херсонщині: семеро людей загинули, серед них немовля (оновлено)
Фото: Андрій Єрмак

Російська армія вранці 13 серпня обстріляла Херсонську область, серед загиблих є дитина.

Про це у Телеграмі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини, також є поранений. Зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 

Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинули троє дорослих людей — двоє чоловіків та жінка, а також дитина віком до 2-х років. Ще одну дитину — 12-річного хлопчика госпіталізували.

"У Широкій Балці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець і сім’я - чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження. 12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані. Стан дитини критичний", - уточнив згодом очільник МВС Ігор Клименко.

Фото: Андрій Єрмак

Фото: Ігор Клименко

Оновлено. Потім очільник МВС Клименко повідомив, що хлопчик помер у лікарні.

"У Широкій Балці загинула вся сім’я. На жаль, 12-річний хлопчик помер у лікарні", - повідомив міністр.

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Цієї ночі близько 4:30 російська армія обстріляла селище Велитенське Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок обстрілів важко поранений чоловік.

Минулої доби,12 серпня, ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області. По Херсону росіяни випустили 132 снаряда. Через збройну агресію окупантів постраждали троє цивільних.

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