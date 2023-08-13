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Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини є влучання у завод, вежу мобільного зв’язку та будинки

Поранені троє мирних жителів.

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини є влучання у завод, вежу мобільного зв’язку та будинки
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора України

Минулої доби, 12 серпня, ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області. По Херсону росіяни випустили 132 снарядів. Через збройну агресію окупантів постраждали мирні люди.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, БПЛА та БМП-2. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів", – зазначив він.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів, територію та приміщення заводів у Херсоні, вежі мобільного зв'язку у Бериславі. Внаслідок збройної агресії РФ поранені троє людей.

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Нагадаємо, протягом доби 11 серпня росіяни здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустивши 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. Одна цивільна людина загинула, десять дістали поранень.

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