Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини є влучання у завод, вежу мобільного зв’язку та будинки

Минулої доби, 12 серпня, ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області. По Херсону росіяни випустили 132 снарядів. Через збройну агресію окупантів постраждали мирні люди.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, БПЛА та БМП-2. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів", – зазначив він.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів, територію та приміщення заводів у Херсоні, вежі мобільного зв'язку у Бериславі. Внаслідок збройної агресії РФ поранені троє людей.

Нагадаємо, протягом доби 11 серпня росіяни здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустивши 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. Одна цивільна людина загинула, десять дістали поранень.