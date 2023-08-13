ЗСУ знищили за добу 560 окупантів, 3 танки та 5 засобів ППО ворога, – Генштаб

За минулу добу, 12 серпня, Сили оброни знищили близько 560 окупантів, 3 танки та 5 засобів ППО ворога. З початку повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули 253 850 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 298 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 335 (+11) од,

артилерійських систем – 5 072 (+19) од,

РСЗВ – 713 (+0) од,

засоби ППО ‒ 477 (+5) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 204 (+3),

крилаті ракети ‒ 1 379 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 543 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 760 (+1).

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.