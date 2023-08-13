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ЗСУ знищили за добу 560 окупантів, 3 танки та 5 засобів ППО ворога, – Генштаб

Учора на фронті відбулось 39 бойових зіткнень.

ЗСУ знищили за добу 560 окупантів, 3 танки та 5 засобів ППО ворога, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 12 серпня, Сили оброни знищили близько 560 окупантів, 3 танки та 5 засобів ППО ворога. З початку повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули 253 850 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 298 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 335 (+11) од,
  • артилерійських систем – 5 072 (+19) од,
  • РСЗВ – 713 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 477 (+5) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 313 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 204 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 1 379 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 543 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 760 (+1).

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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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