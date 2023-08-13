Росія почала виробляти власну версію іранських “шахедів”, - Business Insider

Безпілотники “Герань-2” схожі на іранські Shahed-136, але виготовлені з інших матеріалів.

Росія почала виробляти версію іранських ударних безпілотників і застосовувати їх проти України, пише Business Insider із посиланням на незалежну британську дослідницьку групу Conflict Armament Research.

Британські дослідники оглянули уламки двох безпілотників, знайдених у Києві в липні, які були схожі на іранські Shahed-136, але мали електронні модулі, які збігалися з модулями російських розвідувальних безпілотників.

За словами дослідників, одноразові безпілотники під назвою Geran-2 є російською версією іранських безпілотників.

Минулого року російські війська почали використовувати безпілотники іранського виробництва для нанесення ударів по містах по всій Україні. Маленька зброя з гвинтовим приводом може бути оснащена вибухівкою, яка детонує при ударі, тому її часто називають безпілотниками-камікадзе.

Згідно зі звітом, безпілотники Geran-2 виготовлені з інших матеріалів, ніж Shahed, і, схоже, їх адаптували, щоб краще відповідати потребам Росії.

Два безпілотники, які перевірила Conflict Armament Research, містили електронні модулі під назвою «Комета» в секціях наведення — вони раніше були знайдені в російських безпілотниках.

Українські ЗМІ також опублікували фотографії безпілотників, нібито російського виробництва.

Семюель Бендетт, експерт з російських військових безпілотників у Центрі військово-морського аналізу, сказав The Times, що аналітики чекали, чи зможе Росія створити власні версії іранських безпілотників.

«Зараз ми побачили в російських ЗМІ, що це, по суті, домашня збірка, і там внесені зміни в конструкцію з урахуванням власних потреб», — сказав він.

«Це вказує на те, що росіяни намагаються створити безпілотник такий же потужний, як і оригінальний Shahed, який можна було б виробляти в значних кількостях», — додав він.

«Кінцева мета для них — зберегти потужність, одночасно підвищивши ефективність і фактично знизивши витрати», — сказав він.

Після того, як Росія почала вторгнення в Україну, західні держави запровадили жорсткі санкції, щоб обмежити доступ Росії до технологій іноземного виробництва. Але Росія продовжує знаходити способи придбати багато необхідних їй військових товарів.

У дослідників також виникають питання щодо експортного контролю, оскільки очевидно, що багато компонентів, які знайшли у російських безпілотниках, виготовлені після лютого 2022 року.

Нагадаємо, на початку серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у складі російських ракет і дронів комплектуючі з 50 країн, що потрапили в РФ попри санкції. Списки всіх виробників комплектуючих складені.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Російська Федерація досі здатна виготовляти високоточні крилаті ракети завдяки тому, що змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі.