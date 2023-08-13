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Росіяни протягом дня обстріляли чотири громади Сумщини

На щастя, обійшлося без постраждалах.

Росіяни протягом дня обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: EPA/UPG

Росіяни протягом дня 12 серпня обстріляли чотири громади Сумщини. 

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

“Сумщина. Ситуація на прикордонні станом на 21.00 12 серпня 2023. Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади”, - йдеться в повідомленні.

Краснопільська громада: ворог вдарив з міномету (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: здійснено 35 вибухів з міномету.

Білопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: здійснено 1 вибух з міномету.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Генштаб повідомив, що впродовж доби на фронті відбулися 33 бойові зіткнення. Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

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