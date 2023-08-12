Головне за день. Субота, 12 серпня

33 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, прикордонний знак на Зміїному. Яким запам’ятається 535-й день повномасштабної війни.

12 серпня на острові Зміїний встановили прикордонний знак. Це зробили військовослужбовці ДПСУ за підтримки Головного управління розвідки Міноборони.

"Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі. Україна неодмінно переможе!" - наголосив керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

З’явились деталі сьогоднішньої нічної атаки БпЛА на російських окупантів у Криму.

Як розповіли джерела LB.ua в СБУ, яка й організувала "бавовну", 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії.

Військова контррозвідка спецслужби потужно відпрацювала по наметовому містечку ворога, стоянках автомобільної техніки і паливозаправникам.

Наразі точний масштаб пошкоджень уточнюють. Проте, за попередніми даними, мова йде про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на фронті відбулися 33 бойові зіткнення.

Російські окупанти завдали шістьох ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили зенітно-ракетний комплекс та артилерійський засіб ворога на вогневій позиції.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 серпня – в нашій новині.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що за останню добу є відбиті території на Таврійському напрямку.

“Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють. Артилерійські підрозділи наших воїнів протягом доби виконали 1303 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (загиблі - 80, поранені - 160, полонені - 2)”, - йдеться в повідомленні.

За його даними, знищено 7 одиниць військової техніки противника. Зокрема 1 танк, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 1 одиниця автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 3 склади боєприпасів.

Мешканці Бучі проголосували за перехід Церкви Почаївської ікони Божої Матері з Московського патріархату до Православної церкви України.

"Сьогодні, 12 серпня, на Київській площі відбулися релігійні збори міста, на яких більшістю голосів бучанців було прийняте рішення щодо переходу Церкви Почаївської ікони Божої Матері УПЦ (МП) до Православної церкви України", - ідеться в повідомленні Бучанської міської ради.

За даними лічильної комісії, з 348 присутніх, "За" перехід проголосувало 337 людей. Проти було 11.

Зазначається, що також на зборах присутні проголосували за звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП на території України.

Керченський міст в суботу, 12 серпня, кілька разів закривали для руху автотранспорту.

Кримські телеграм-канали повідомляли про вибухи у Керчі. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив про збиття двох ракет поблизу Керченської протоки. Сам міст, за його словами, не пошкоджений.

Міноборони РФ заявило, що Кримський міст атакували ракетою С-200. Її нібито збила російська ППО.

Докладніше – в новині.