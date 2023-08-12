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Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)

Аксьонов заявив про нібито збиття двох ракет.

Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
Фото: Російські телерам-канали

Керченський міст тимчасово закрили для руху автотранспорту вдень в суботу, 12 серпня.

Про це повідомив окупаційний інформаційний центр.

«Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито», – йдеться в повідомленні.

Про причини перекриття руху не уточнюється.

Натомість кримські телеграм-канали повідомляють про вибухи у Керчі. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив про збиття двох ракет поблизу Керченської протоки. Сам міст, за його словами, не пошкоджений.

Міноборони РФ заявляє, що Кримський міст атакували ракетою С-200. Її нібито збила російська ППО.

Оновлено. Як повідомляють російські телеграм-канали, у Керчі знову лунають вибухи, рух Кримським мостом перекрили. Рух на мосту перекрили вже втретє за добу. 

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Нагадаємо, 17 липня  відбулася атака на Кримський міст, яка була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України.  

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має нейтралізувати Кримський міст.

Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками. За даними з російських ресурсів, один проліт мосту зруйновано, ще один – зсунувся.

Попередній вибух на Кримському мосту відбувся на початку жовтня. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту росіяни заарештували понад 20 осіб.

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