До цього у Маріуполі були знищені кілька муралів.

Російські загарбники знищили інсталяцію «Я люблю Маріуполь» у тимчасово окупованому місті.

Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Інсталяції «Я Люблю Маріуполь» більше немає. Як і самого Маріуполя. Послідовна логіка окупанта…» - написав Андрющенко.

Раніше загарбники зафарбували в Маріуполі мурал проти насилля – «Всі люди. Всі рівні». На місці знищеного муралу «Мілана», де була зображена дівчинка, яка постраждала від обстрілів мікрорайону «Східний» в 2015 році, загарбники намалювали прапор РФ. Окрім того, окупанти знищили мурал з казковим персонажем – динозавром Нессі, який перевозить на собі двох дітей.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі російські загарбники посилили перевірки місцевого населення.