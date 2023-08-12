Головне за ніч та ранок. Субота, 12 серпня

Удари по Кривому Рогу, понад 30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в окупованому Криму.

Вранці 12 серпня російська армія вкотре вдарила по Кривому Рогу. За попередніми даними, балістикою.

Жертв немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Всі деталі нині уточнюються. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі! Не допомагайте зорієнтуватися ворогові!" – написав він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Російські окупанти завдали пʼятьох ракетних та 31 авіаційного удару, здійснили 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Зокрема встановлено, що у населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено. У місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку в північній частині міста окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ.

Авіація сил оборони минулої доби завдала одного удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс “Стріла” противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали 253 290 осіб. 510 окупантів захисники ліквідували минулої доби.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці російська армія вдарила по Оріхову Запорізької області. Окупанти скинули керовану авіабомбу.

Загинув поліцейський – капітан поліції. Ще 12 людей поранено, серед них четверо – правоохоронці, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані", – написав він.

А сьогодні вночі над Запорізькою областю збили три ударні безпілотники. Загалом ворог випустив пʼять "шахедів".

Російська армія обстріляла також смт Куп'янськ-Вузловий Харківської області.

Пошкоджений житловий будинок. Загинула 73-річна жінка, яка перебувала на вулиці поблизу свого дому, повідомили в МВС.

"Також під вогнем ворога за добу перебували населені пункти: Куп'янськ, Петропавлівка, Новоосинове, Стрілеча, Вовчанські Хутори, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", – зазначається в повідомленні.

Загалом упродовж доби РФ атакувала десять областей України.

Ворог бив по Чернігівській, Івано-Франківській, Сумській, Луганській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій і Дніпропетровській областях.

Більше інформації – в новині.

Росіяни заявили про атаку безпілотників на Крим. Як і завжди, вони стверджують, що нібито все збили.

Міністерство оборони країни-окупанта вранці опублікувало повідомлення, що "київський режим" намагався вразити обʼєкти в захопленому Криму 20 безпілотниками. Стверджує, що руйнувань і постраждалих немає. Згідно з заявою окупантів, 14 БпЛА вони нібито знищили ППО, а ще шість – РЕБ.

За даними з місцевих пабліків, вибухи лунали в Новоозерному, де росіяни розмістили велику кількість військової техніки. Окупанти стягнули туди її перед початком повномасштабної війни.

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