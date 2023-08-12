Вранці росіяни вдарили по Оріхову. Загинув капітан поліції, ще 12 людей поранені

Вранці російська армія вдарила по Оріхову Запорізької області. Окупанти скинули керовану авіабомбу.

Загинув поліцейський – капітан поліції. Ще 12 людей поранено, серед них четверо – правоохоронці, повідомив міністр внутрішніх справ Клименко в Telegram.

"Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані", – написав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі над Запорізькою областю збили три ударні безпілотники. Загалом ворог випустив пʼять "шахедів".

Атаки на поліцію росіяни вчинили вчора в Херсонській області. Вони скинули на поліцейське авто вибухівку із безпілотника. Двоє правоохоронців отримали поранення.