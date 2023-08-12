Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні та дах будинку (доповнено)
У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні та дах будинку (доповнено)
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
"Звільняємо всіх обласних «воєнкомів»", – РНБО рекомендувала призначити в обласні ТЦК поранених офіцерів (доповнено)
"Звільняємо всіх обласних «воєнкомів»", – РНБО рекомендувала призначити в обласні ТЦК поранених офіцерів (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти заявили про атаку "20 безпілотників" на Крим

Вибухи лунали в Новоозерному, де в окупантів база з військовою технікою. 

Окупанти заявили про атаку "20 безпілотників" на Крим

Росіяни заявили про атаку безпілотників на Крим. Як і завжди, вони стверджують, що нібито все збили.

Міністерство оборони країни-окупанта вранці опублікувало повідомлення, що "київський режим" намагався вразити обʼєкти в захопленому Криму 20 безпілотниками. Стверджує, що руйнувань і постраждалих немає.

Згідно з заявою окупантів, 14 БпЛА вони нібито знищили ППО, а ще шість – РЕБ. 

За даними з місцевих пабліків, вибухи лунали в Новоозерному, де росіяни розмістили велику кількість військової техніки. Окупанти стягнули туди її перед початком повномасштабної війни.

Про попередню атаку безпілотників на Крим росіяни заявляли 10 серпня. Тоді безпілотники долетіли і до Москви. А 6 серпня Сили оборони вразили два ключові логістичні шляхи окупантів у Криму. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies