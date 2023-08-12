Окупанти заявили про атаку "20 безпілотників" на Крим

Вибухи лунали в Новоозерному, де в окупантів база з військовою технікою.

Росіяни заявили про атаку безпілотників на Крим. Як і завжди, вони стверджують, що нібито все збили.

Міністерство оборони країни-окупанта вранці опублікувало повідомлення, що "київський режим" намагався вразити обʼєкти в захопленому Криму 20 безпілотниками. Стверджує, що руйнувань і постраждалих немає.

Згідно з заявою окупантів, 14 БпЛА вони нібито знищили ППО, а ще шість – РЕБ.

За даними з місцевих пабліків, вибухи лунали в Новоозерному, де росіяни розмістили велику кількість військової техніки. Окупанти стягнули туди її перед початком повномасштабної війни.

Про попередню атаку безпілотників на Крим росіяни заявляли 10 серпня. Тоді безпілотники долетіли і до Москви. А 6 серпня Сили оборони вразили два ключові логістичні шляхи окупантів у Криму.