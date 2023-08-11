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Укрзалізниця призначила до Дня Незалежності додаткові рейси між Києвом та Львовом

Потяги призначені на пікові дати - 21 та 23 серпня.

Укрзалізниця призначила до Дня Незалежності додаткові рейси між Києвом та Львовом
Фото: Міністерство інфраструктури України

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда №191/192 Київ - Львів на пікові дати 21 та 23 серпня.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Відправка новенькими вагонами з кондиціонуванням о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова - о 13:15 і прибуття до Києва о 22:05", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзда №163/164 Київ - Львів, поїздка яким буде також зручною для харків'ян (у застосунку треба обрати подорож з пересадкою №63 Харків - Київ + №163 Київ - Львів).

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Відправка з Києва 14, 15 та 16 серпня о 06:28, прибуття до Львова о 13:58 (16 серпня - о 13:40). Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова в ті самі дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця також призначила на серпень - вересень додаткові поїзди на популярних напрямках.

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