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Повітряні сили попередили про пуск "Кинджалів" у бік Київської області, лунали вибухи

Працювала протиповітряна оборона. 

Повітряні сили попередили про пуск "Кинджалів" у бік Київської області, лунали вибухи
Фото: змі окупантів

Повітряні сили попередили про запуск Росією ракет "Кинджал" у бік Київської області. В області працювала ППО, попередили в Київській ОВА.

Вибухи лунали і в столиці, заявив мер міста Віталій Кличко. Крім столичного регіону, Повітряні сили попередили про небезпеку для Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської областей.

Відомо, що ворог здійснив повторні пуски. 

Попередню атаку на Київ ворог вчинив у ніч на 3 серпня. Сили та засоби ППО виявили та знищили на підльоті до Києва майже півтора десятка "Шахедів". Це була восьма поспіль атака ударними безпілотниками. 

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