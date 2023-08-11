Протягом доби росіяни били по девʼяти областях. У Херсонській зранку кинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гумдопомоги

По Чернігівській області за добу росіяни стріляли 10 разів (76 вибухів). Семенівська громада Новгород-Сіверського району – обстріли з мінометів у напрямку населених пунктів Блешня, Архипівка, Тимоновичі, Карповичі. З артилерії били в напрямку села Орликівка. По Новгород-Сіверській громаді рашисти стріляли з мінометів у напрямку сіл Михальчина Слобода, Гремʼяч, Колос, у напрямку села Камінь – із артилерії. Також у Семенівській громаді зафіксоване скидання вибухового пристрою із безпілотника. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській вночі та вранці росіяни здійснили пʼять обстрілів прикордоння, зафіксовано всього 43 вибухи. Обстрілів зазнали пʼять населених пункті Хотінської, Краснопільської, Середино-Будської та Миколаївської громад. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння: пʼять ракетних (типу НАР), 17 мінометних, вісім артилерійських, два гранатометних, одне скидання ВОГ з БпЛА, один кулеметний. Зафіксовано 220 вибухів. Обстрілів зазнали 23 населені пункти восьми громад. Середино-Будська громада: внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення Будинку культури.

У Донецькій за добу – девʼятеро цивільних поранені, з них одна дитина. Рашисти били по Авдіївці, Краматорську, Благодатному, Торецьку, Залізному, Великій Новосілці, Південному, Кліщіївці, Калиновому, Богоявленці, Ганнівці, селищі Клебан Бик, Дружбі. Пошкоджено 44 житлових будинки (з них пʼять – багатоквартирних), два цехи заводу "Донмед", два цивільних автомобіля, будівля ЦНАПу, будівля РАГСу, котельня, магазин, будівля ВГРЗ.

У Миколаївській вчора ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Протягом дня обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сільгосптехніку. На відкритій території виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Також вчора внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по Очакову пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Минулося без загиблих та поранених.

У Луганській за добу противник здійснив 157 обстрілів (568 снарядів). Рашисти завдали авіаційний ударів поблизу Макіївки, Невського, Білогорівки. Невське та Білогорівка також зазнали артилерійських обстрілів. Внаслідок обстрілу в Невському Сватівського району відбулося сім вибухів (пʼять – артилерія, дві авіабомби).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка та Строївка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ, Кислівка. Вчора ворог завдав удару керованою авіабомбою по Подолах, зруйнований житловий будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Загалом за добу по області одна людина загинула, двоє поранених.

У Запорізькій атаки ворога забрали життя 66-річної жінки у Запоріжжі та 70-річної жінки у Преображенці, поранення отримали 21 людина віком від 18 до 85 років. Під час терористичного удару в обласному центрі серед поранених – чотири дитини –3, 6, 10 та 14 років. Крім того, травмовано 71-річний житель Преображенки та 85-річну жительку Малої Токмачки. За минулу добу військові рф завдали 92 удари по 23 населених пунктах області. 79 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Левадного Білогір'я, Малої Токмачки, Малинівки, Гуляйпільського, Червоного, Чарівного, Преображенки, Верхньої Терси, Малих Щербаків, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Плавнів. Пʼятьох авіаударів зазнав Оріхів та Мала Токмачка, пʼять РСЗВ-обстрілів – Новодарівка, Ольгівське, Левадне, й Верхня Терса. Також ворог атакував із БпЛА Ольгівське. Надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, а також об'єктів соціальної інфраструктури.

У Херсонській сьогодні зранку у Комишанах ворог ударив по житловому будинку. Поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Їх госпіталізували. Також сьогодні зранку росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Люди не постраждали. За минулу добу по області противник здійснив 60 обстрілів, Херсону ворог випустив 10 снарядів. Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області, приміщення центру гуманітарної допомоги та територію садового товариства Херсонського району, територію заводу та медичного закладу в Херсоні. Ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Травмовані шестеро людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. Одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано. Загалом за добу через російську агресію девʼятеро людей дістали поранення.

У Дніпропетровській Нікополь та Мирівська громада знову постраждали від ворожих ударів протягом вчорашнього дня. Важка артилерія агресора пошкодила пʼять приватних будинків, понівечені господарські споруди. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, що вчора росіяни також атакували центр видачі гуманітарної допомоги в Херсонській області – у Білозерці. Було поранено шістьох людей.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сили оборони знищили близько 580 загарбників, 12 танків та два засоби ППО ворога. Захисники успішно стримали спроби наступу росіян у районі Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.