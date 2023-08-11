Девʼятеро людей поранені унаслідок учорашніх ударів по Херсонській області

За минулу добу росіяни здійснили 60 обстрілів Херсонської області, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. Девʼятеро людей були поранені.

По Херсону ворог випустив 10 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення центру гуманітарної допомоги та територію садового товариства Херсонського району; територію заводу та медичного закладу в місті Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що шестеро мирних мешканців були поранені в Білозерці під час отримання гуманітарної допомоги. Росіяни вдарили по людях артилерією. Одна людина була в важкому стані.