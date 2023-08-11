Член ЦВК Буглак ще до вторгнення Росії виїхав у США і за цей час отримав 1,5 млн грн з бюджету, - ЗМІ

Протягом 2022 року він отримував зарплату та інші виплати, а весни 2023 року - взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що протягом 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. А весни 2023 року він узяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Юрій Буглак – член ЦВК із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації "Roshen", ексдепутат Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Як з’ясували журналісти "Схем", вінг вилетів із аеропорту "Бориспіль" 12 лютого 2022 року рейсом до Стамбулу. З наступного дня і по 9 березня у нього була запланована відпустка, після якої він так і не повернувся до України.

За інформацією журналістів, після виїзду за кордон, Буглак продовжував отримувати зарплату з бюджету, працюючи дистанційно майже рік. Загалом він отримав заробітну плату та інші виплати на суму 1,5 мільйона гривень. А з 9 березня 2023 року, він пішов у відпустку для догляду за дитиною зі збереженням своєї посади. З цього дня члени ЦВК знову повинні були засідати офлайн, тобто працювати на своїх робочих місцях.

Живучи за кордоном, Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України – "на оздоровлення", та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І отримав загалом у розмірі 230 тисяч гривень.

Голова ЦВК Олег Діденко у коментарі "Схемам" сказав, що з юридичної точки зору у нього не було підстав внести подання на звільнення Буглака з посади. Моральний бік питання прокоментував так: "З морального боку тут може бути багато питань. Але мені не правильно коментувати дії колег, я такий самий член ЦВК, як і інші. Коли мене головою обирають ― я маю певні додаткові адміністративні та організаційні функції, але вони не є безпосередньо моїми підлеглими в прямому сенсі цього слова. Я їх не приймаю на роботу і не звільняю".

Нагадаємо, в липні нардеп Юрій Арістов, який відпочивав на Мальдівах, отримав підозру за службове підроблення.