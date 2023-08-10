У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
ГоловнаСуспільствоЖиття

ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію заводу російського сенатора в Конотопі

У дохід держави стягнуто 100 % статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп".

ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію заводу російського сенатора в Конотопі
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення за позовом Міністерства юстиції України про застосування санкцій у виді стягнення активів у дохід держави до сенатора ради федерації РФ Сергія Калашника.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції у Фейсбуці.

Зазначається, що рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто 100 % статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп" - одного з найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Історія підприємства бере свій початок у 1943 році, коли була організована робота машинно-тракторної майстерні для дрібного ремонту автомобільної та сільськогосподарської техніки. Відомими покупцями продукції компанії є Iveco, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania, CAT, Rolls-Royce. Виробнича потужність підприємства - 5 000 000 гільз циліндрів на рік.

За інформацією Мін’юсту, Сергій Калашник , 31 березня 1978 року народження, громадянин РФ, російський політичний діяч та підприємець, з 2011 року член партії "Единая Россия", в тому ж році був обраний депутатом обласної думи Костромської області РФ.

З 5 жовтня 2020 року обіймає посаду сенатора ради федерації федеральних зборів РФ від виконавчого органу державної влади Костромської області, член Комітету ради федерації з економічної політики.

Калашник у складі ради федерації РФ голосував за погодження законів РФ щодо визнання так званих "ЛНР" та "ДНР", а також після початку повномасштабного вторгнення голосував за погодження федеральних законів, що стосуються «легалізації» анексії територій України.

Також Калашник сприяв підготовці РФ до збройної агресії проти України шляхом постачання з підконтрольного підприємства продукції, яка використовувалась для виготовлення військової техніки.

Нагадаємо, 2 серпня 2023 року Міністерство юстиції України подало позов до ВАКС про застосування санкцій до Калашника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies