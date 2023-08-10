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На Харківщині російський снаряд влучив у житловий будинок. Є загибла і поранений

Окупанти також вдарили по ще одному населеному пункту. Там поранено одну людину.

Російські окупанти обстріляли 10 серпня Харківщину, є потерпілі.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у с. Подоли Куп'янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. У результаті загинула жінка, а чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби.

"Крім того, ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував", - додав Синєгубов.

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Нагадаємо, нині російські окупанти також обстріляли Торецьк на Донеччині, ймовірно, із використанням мінометів та трьох авіабомб. Є шестеро поранених. А на Херсонщині під час отримання гуманітарної допомоги теж шестеро людей отримали поранення внаслідок ворожого артобстрілу.

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