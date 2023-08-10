Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 49 авіаційних ударів, − Генштаб

Триває 533-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного та Костянтинівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Клюси, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Попівка, Тимофіївка, Стукалівка Сумської області та Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Сєверного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Новоселівка Перша, Авдіївка, Сєверене Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Там же завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Червоний Маяк, Шляхове, Козацьке, Антонівка та Велетенське Херсонської області та Херсон; Куцуруб, Очаків, Дмитрівка Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Також нашими захисниками було знищено 7 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 1 вузол зв’язку противника.

Нагадаємо, речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступ південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.