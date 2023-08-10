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Обрано ректора Дніпропетровського університету внутрішніх справ

Цю посаду отримав Олександр Моргунов.

Обрано ректора Дніпропетровського університету внутрішніх справ
Фото: МВС

Обрано нового ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Про це повідомив департамент комунікації МВС.

Цю посаду отримав Олександр Моргунов, якого представила держсекретарка міністерства Інна Ящук. Він змінив на посаді Андрія Фоменка.

“Незначна кількість закладів вищої освіти порівняється із ДДУВС щодо матеріально-технічної бази та складу колективу. Тут повною мірою виконується державне замовлення: конкурс серед абітурієнтів – понад три особи на місце. Університет прийняв понад тисячу внутрішньо переміщених осіб разом із дітьми”, – зазначила посадовиця.

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Моргунов наголосив, що всі напрацювання й традиції університету будуть збережені.

“Особовий склад закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання − це стратегічний резерв міністра внутрішніх справ. А особовий склад ДДУВС – є оперативним резервом як ГУНП в області, так і міста, керівництва сил безпеки й оборони, що бережуть нашу державу саме на Дніпропетровщині”, – сказав новий ректор.

Нагадаємо, міністерство освіти, науки і спорту частково профінансує навчання в Литві 350 українських студентів в рамках продовження допомоги українським біженцям.

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