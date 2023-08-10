Завтра в Україні розпочнуть роботу ще 50 камер автоматичної фіксації ПДР

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З 11 серпня в Україні розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомили у МВС.

31 комплекс відновить свою роботу, зокрема у Львові, Вінниці, Хмельницькому та Сумах.

19 приладів контролю запрацюють вперше: у Бердичеві, Кривому Розі, Сумах, Ужгороді та Чернівцях.

Загалом з 11 серпня працюватиме 215 приладів фіксації порушень.

Адреси камер фотовідеофіксації та дозволена швидкість руху можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, група народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити штрафи і позбавляти водійських прав за їзду з порушенням допустимого рівня шуму.