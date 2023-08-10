Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
НАБУ опублікувало відео викриття нардепа Гунька на хабарі
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
Росія вдарила по Запоріжжю, загинули троє людей (оновлення)
Росія вдарила по Запоріжжю, загинули троє людей (оновлення)
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
У заручниках. “Це лікується тільки поверненням. І я вірю, що Андрій прийде, а ми його обіймемо”
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
Мер Рахова втік до Румунії на підставі власного відрядження
ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра в Україні розпочнуть роботу ще 50 камер автоматичної фіксації ПДР

31 прилад відновить роботу.

Завтра в Україні розпочнуть роботу ще 50 камер автоматичної фіксації ПДР
Фото: Facebook/Олексій Білошицький

З 11 серпня в Україні розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомили у МВС.

31 комплекс відновить свою роботу, зокрема у Львові, Вінниці, Хмельницькому та Сумах.

19 приладів контролю запрацюють вперше: у Бердичеві, Кривому Розі, Сумах, Ужгороді та Чернівцях.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Загалом з 11 серпня працюватиме 215 приладів фіксації порушень.

Адреси камер фотовідеофіксації та дозволена швидкість руху можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, група народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити штрафи і позбавляти водійських прав за їзду з порушенням допустимого рівня шуму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies