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Росіяни облаштовують додаткові в’язниці на окупованих територіях

Окупанти посилюють репресії проти мирних людей.

Росіяни облаштовують додаткові в’язниці на окупованих територіях
Фото: СБУ

На тимчасово захоплених територіях окупанти облаштовують нові в’язниці для посилання репресивних заходів проти цивільного населення.

Про це повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, протягом серпня цього року в населеному пункті Первомаївка в Херсонській області окупанти використовують будівлю місцевої продовольчої бази для облаштування нової в’язниці. Територія довкола зазначеного будівництва вже охороняється військовослужбовцями військової поліції на постійній основі.

У населеному пункті Токмак в Запорізькій області окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих.

У Василівці Запорізькій області у студентському гуртожитку окупанти облаштували приміщення, в якому проводять допити місцевих мешканців, застосовуючи тортури.

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Нагадаємо, під час окупації росіяни створили в Херсонському ізоляторі “жіночі камери”, де тримали щонайменше 30 жінок.

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