Точна кількість отриманих автомобілів не називається, але раніше сторони повідоляли про плани передати 200 таких машин.

Україна отримала від Канади бронеавтомобілі Senator.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ця бронетехніка допоможе у захисті наших військ під час виконання бойових завдань. Вони врятують тисячі життів наших воїнів”, – йдеться в повідомленні.

Міністр подякував уряду Канади за допомогу.

Зазначимо, що Senator – це канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I'm glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023

Нагадаємо, у січні міністерка оборони Канади Аніта Ананд, перебуваючи з візитом у Києві, повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин Senator.

Також нещодавно стало відомо, що Україна отримає бельгійські танки Leopard-1. Власником танків є компанія OIP Land Systems, яка має 50 таких танків.