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Україна отримала від Канади бронеавтомобілі Senator

Точна кількість отриманих автомобілів не називається, але раніше сторони повідоляли про плани передати 200 таких машин.

Україна отримала від Канади бронеавтомобілі Senator
Фото: defence-blog.com

Україна отримала від Канади бронеавтомобілі Senator.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков

“Ця бронетехніка допоможе у захисті наших військ під час виконання бойових завдань. Вони врятують тисячі життів наших воїнів”, – йдеться в повідомленні. 

Міністр подякував уряду Канади за допомогу. 

Зазначимо, що Senator – це канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550.

 

Нагадаємо, у січні міністерка оборони Канади Аніта Ананд, перебуваючи з візитом у Києві, повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин Senator.

Також нещодавно стало відомо, що Україна отримає бельгійські танки Leopard-1. Власником танків є компанія OIP Land Systems, яка має 50 таких танків. 

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