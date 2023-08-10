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Уночі ворог атакував Україну 10 "Шахедами", 7 з них вдалося збити, – Повітряні сили

На Рівненщині є влучання у нафтобазу. 

Уночі ворог атакував Україну 10 "Шахедами", 7 з них вдалося збити, – Повітряні сили
Фото: Повітряні сили ЗСУ

З 23:00 9 серпня по четверту годину ранку 10-го тривала ворожа атака іранськими безпілотниками, які РФ запустила із північно-східного напрямку, з району міста Курськ. 

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Сили та засоби ППО Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищили 7 ворожих безпілотників. Для цього були застосовані зенітні керовані ракети та стрілецька зброя підрозділів безпосереднього прикриття. Про уражені об’єкти на ліквідацію наслідків на Рівненщині повідомить місцева влада.

За минулу добу авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили.

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Нагадаємо, за словами голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, вночі 10 серпня Рівненська область зазнала масованої атаки безпілотниками. Внаслідок обстрілів зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Люди не постраждали.

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