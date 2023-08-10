Сили оборони знищили ще 580 окупантів, 16 танків та гелікоптер ворога, – Генштаб

За добу на фронті відбулося 30 бойових зіткнень.

Протягом доби 9 серпня Збройні сили знищили близько 580 російських військових, 16 танків та вертоліт ворога. З початку повномасштабної війни по сьогодні армія РФ втратила близько 252 200 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 278 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 303 (+13) од,

артилерійських систем – 5 028 (+15) од,

РСЗВ – 711 (+0) од,

засоби ППО ‒ 469 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 313 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 179 (+4),

крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 495 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 746 (+4).

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки окупантів на Харківщині та Донеччині. Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.