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Сили оборони знищили ще 580 окупантів, 16 танків та гелікоптер ворога, – Генштаб

За добу на фронті відбулося 30 бойових зіткнень.

Сили оборони знищили ще 580 окупантів, 16 танків та гелікоптер ворога, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Протягом доби 9 серпня Збройні сили знищили близько 580 російських військових, 16 танків та вертоліт ворога. З початку повномасштабної війни по сьогодні армія РФ втратила близько 252 200 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 278 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 303 (+13) од,
  • артилерійських систем – 5 028 (+15) од,
  • РСЗВ – 711 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 469 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 313 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 179 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 495 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 746 (+4).

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Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки окупантів на Харківщині та Донеччині. Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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