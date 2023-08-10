Сили оборони знищили ще 580 окупантів, 16 танків та гелікоптер ворога, – Генштаб

Протягом доби 9 серпня Збройні сили знищили близько 580 російських військових, 16 танків та вертоліт ворога. З початку повномасштабної війни по сьогодні армія РФ втратила близько 252 200 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 278 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 303 (+13) од,
- артилерійських систем – 5 028 (+15) од,
- РСЗВ – 711 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 469 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 313 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 179 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 495 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 746 (+4).
Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки окупантів на Харківщині та Донеччині. Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.