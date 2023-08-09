По всій Україні вчетверте за день оголошено повітряну тривогу: ракетна небезпека і дрони

У Сумській, Полтавській та Чернігівській можливе застосування безпілотників.

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Повітряних силах додали, що в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях є загроза застосування ворогоб безпілотників.

Нагадаємо, що сьогодні повітряна тривога лунала по всій Україні близько 16:00 та 18:00, а також після 20:00.

Під час тривоги росіяни атакували житловий квартал Запоріжжя. Наразі відомо про двох загиблих. Також відомо про сімох постраждалих.