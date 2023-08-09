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ВАКС відправив під варту нардепа Гунька, якого викрили на хабарі

Прокуратура просила взяти депутата під варту з можливістю внести понад 50 млн грн застави.

ВАКС відправив під варту нардепа Гунька, якого викрили на хабарі
Анатолій Гунько
Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Анатолієві Гуньку, якого викрили на хабарі.

Прокурор САП просив взяти Гунька під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 50 млн грн.

Суд задовольнив вимогу частково - відправив депутата під варту до 7 жовтня. Гунько може внести заставу в розмірі 30 млн грн.

Суддя розпорядився взяти депутат під варту в залі суду.

Нагадаємо, напередодні СБУ спільно з НАБУ викрили народного депутата і двох його пособників на тому, що він “продавав” землю Національної академії аграрних наук за 85 тисяч доларів.

Гуньку оголосили підозру. НАБУ опублікувало відео викриття нардепа "на гарячому".

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