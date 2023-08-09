У Мелітополі росіяни готуватимуть співробітників ФСБ

Загарбники мають намір навчати майбутніх співробітників ФСБ та поліцаїв у захоплених закладах вищої освіти Мелітополя.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Під власні потреби окупанти планують забрати:

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.

За повідомленням ЦНС, у приміщеннях навчальних закладів окупанти вже створили свій псевдоуніверситет — МДУ. Попри запропоновану безплатну “освіту” загарбникам не вдалося набрати достатнє число студентів. Тому окупанти вирішили перетворити педуніверситет на режимний об’єкт.

Вже наступного навчального року загарбники мають намір готувати там працівників МВС. Окупанти запровадили спеціальність “спецфакультет із захисту інформації“, де готуватимуть майбутніх фсбшників.

ЦНС також зазначає, що окупанти оголошували, що студенти матимуть можливість брати участь в “програмах обміну”, за якими навчатимуться на території РФ. Фактично псевдоуніверситет стане платформою для вербування.

Нагадаємо, що до окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів.