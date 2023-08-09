Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

У Мелітополі росіяни готуватимуть співробітників ФСБ

Псевдоуніверситет стане платформою для вербування.

У Мелітополі росіяни готуватимуть співробітників ФСБ
Фото: EPA/UPG

Загарбники мають намір навчати майбутніх співробітників ФСБ та поліцаїв у захоплених закладах вищої освіти Мелітополя. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Під власні потреби окупанти планують забрати:

  • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
  • Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.

За повідомленням ЦНС, у приміщеннях навчальних закладів окупанти вже створили свій псевдоуніверситет — МДУ. Попри запропоновану безплатну “освіту” загарбникам не вдалося набрати достатнє число студентів. Тому окупанти вирішили перетворити педуніверситет на режимний об’єкт.

Вже наступного навчального року загарбники мають намір готувати там працівників МВС. Окупанти запровадили спеціальність “спецфакультет із захисту інформації“, де готуватимуть майбутніх фсбшників.

ЦНС також зазначає, що окупанти оголошували, що студенти матимуть можливість брати участь в “програмах обміну”, за якими навчатимуться на території РФ. Фактично псевдоуніверситет стане платформою для вербування.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що до окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies