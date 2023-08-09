Російські окупаційні війська завдали удару по селу Петропавлівка на Харківщині, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Зайнявся приватний житловий будинок. Площа пожежі складала 150 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні.
Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Нагадаємо, що минулої доби російська армія знову обстріляла Харківську область. Поранено трьох осіб, зокрема 14-річного підлітка.