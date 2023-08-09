Нагадаємо, що минулої доби російська армія знову обстріляла Харківську область. Поранено трьох осіб, зокрема 14-річного підлітка.

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Зайнявся приватний житловий будинок. Площа пожежі складала 150 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Російські окупаційні війська завдали удару по селу Петропавлівка на Харківщині , внаслідок чого виникла пожежа.

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