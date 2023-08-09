Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
ЗСУ наступають південніше міста Бахмут, − Генштаб
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
У Покровську внаслідок російської ракетної атаки загинули 7 людей, 82 отримали поранення (оновлено)
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Петропавлівку на Харківщині

Жертв внаслідок обстрілу немає.

Росіяни обстріляли Петропавлівку на Харківщині

Російські окупаційні війська завдали удару по селу Петропавлівка на Харківщині, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Зайнявся приватний житловий будинок. Площа пожежі складала 150 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні. 

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Фото: МВС

Фото: ДСНС

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що минулої доби російська армія знову обстріляла Харківську область. Поранено трьох осіб, зокрема 14-річного підлітка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies