Унаслідок ударів по Харківщині поранено трьох осіб, пошкоджено будинки

Російські загарбники масовано з артилерії, мінометів, з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти області.

Минулої доби російська армія знову обстріляла Харківську область. Поранено трьох осіб, зокрема 14-річного підлітка.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Російські загарбники масовано з артилерії, мінометів, з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено шість приватних будинків, сталися пожежі. Зазнали поранення два чоловіки − 67-ми та 66-ти років.

У місті Куп’янськ зазнав поранення 14-річний хлопець, якого госпіталізували у середньо-важкому стані. Протягом дня під постійним вогнем було с. Подоли Куп'янського району. Там пошкоджено кілька приватних будинків, сталися пожежі.

У c. Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, автомобілі, сталася лісова пожежа. Унаслідок масованих обстрілів Вовчанська пошкоджено кілька приватних будинків та елеватор.

Росія вдарила керованою авіабомбою по селищу Куп’янськ Вузловий пошкоджено будівлю цивільного підприємства. У c. Сірий Яр обстрілами пошкоджено 4 приватних будинки, сталися пожежі.

Нагадаємо, росіяни вночі вдарили артилерією по церкві і будинках в Дніпропетровській області. Загинув юнак, поранені ще троє людей.

Росіяни здійснили 66 обстрілів Херсонської області, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.