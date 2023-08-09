Окупанти 66 разів за день били по Херсонській області. Поранені двоє мирних

За минулу добу росіяни здійснили 66 обстрілів Херсонської області, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.

Через російську агресію двоє людей дістали поранення. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – написав він.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни тричі били по Нікополю і Марганецькій громаді Дніпропетровської області. Загинув 18-річний юнак, ще троє людей були поранені.