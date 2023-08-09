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Окупанти 66 разів за день били по Херсонській області. Поранені двоє мирних

Ворог поцілив по житлових кварталах. 

Окупанти 66 разів за день били по Херсонській області. Поранені двоє мирних
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За минулу добу росіяни здійснили 66 обстрілів Херсонської області, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.

Через російську агресію двоє людей дістали поранення. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – написав він. 

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни тричі били по Нікополю і Марганецькій громаді Дніпропетровської області. Загинув 18-річний юнак, ще троє людей були поранені. 

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