Справа Князєва: Апеляція ВАКС зменшила розмір застави адвокату Горецькому

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави адвокату Олегові Горецькому, передає "Суспільне".

8 серпня суд розглянув скаргу сторони захисту, яка просила змінити Горецькому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета і зменшити розмір застави до 10 мільйонів гривень.

Колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги: зокрема, розмір застави зменшили із 80 до 60 млн грн.

Адвокати зіслалися на погіршення здоров'я Горецького та необґрунтовану заставу, мовляв, ця застава не відповідає статкам підзахисного, він не може її сплатити. Прокурор натомість просив суд залишити рішення першої інстанції в силі, бо, на його думку, більш м'який запобіжний захід не гарантує відповідну процесуальну поведінку Горецького. Крім того, обвинувачення оприлюднило доводи, серед яких - тиск на свідків та переховування підозрюваного.

Нагадаємо, Вищий антикорсуд відправив Горецького під варту у травні. Його та ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва викрили на отриманні хабаря. Князєву тим часом продовжили перебування під вартою до 8 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн грн.

Ти часом САП і НАБУ повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит" олігархові Костянтину Жеваго. Підозра стосується справи ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.