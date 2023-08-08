Ексголова МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, переїхала в Росію

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Володимиром Путіним, переїхала до Росії і зараз живе в селі Петрушово в Рязанській області.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Кнайсль розповіла журналістам, що у вересні 2020 року вона була змушена покинути Австрію через нібито постійні погрози і заборону на роботу. Після цього вона оселилася у Франції, а потім переїхала до Лівану.
Коли ексміністерка переїхала в Росію, вона не уточнила.
"Я заплатила ще за місяць, а далі подивимося. Я не знаю нічого про моє майбутнє, нічого", - сказала Кнайсль, розповідоючи про життя в Петрушово.
Колишня австрійська міністерка додала, що в Петрушово вона продовжує писати книги, займатися викладанням, також її запросили працювати в центр G.O.R.K.I. при СПбДУ. На сайті університету Кнайсль значиться керівником центру.
Вона також зазначила, що востаннє бачила Путіна в 2019 році.
Нагадуємо, в 2018 році Кнайсль запросила на своє весілля президента РФ Путіна, який приїхав разом з державним Кубанським козачим хором. Тоді в Австрії розгорівся скандал, а член Європарламенту від Австрії, депутат з фракції "Зелені - Європейський вільний альянс" Мішель Реймон попросив Кнайсль піти у відставку.
У березні 2021 року Кнайсль призначили на посаду в російській компанії "Роснефть". У травні 2022 року після повномасштабного російського вторгнення Кнайсль залишила цю посаду.