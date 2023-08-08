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Заяви окупантів про "відновлення" Сєвєродонецька є тотальним окозамилюванням, - ВЦА

В будинках не працює каналізація, відсутнє постійне водопостачання, опалення.

Заяви окупантів про "відновлення" Сєвєродонецька є тотальним окозамилюванням, - ВЦА
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Повідомлення окупаційної адміністрації Луганського регіону про відновлення захоплених міст є тотальним окозамилюванням. 

Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, інформує Радіо Свобода.

«Це схоже на таку масовану пропаганду для внутрішнього користування, більше на території Російської Федерації, – що нові території, туди щось вкладається. Насправді це схоже на театр абсурду, принаймні те, що стосується Сєвєродонецька. Вставляються нові вікна, робляться укоси – незалежно від розміру їх всюди впихають, десь замазали, десь прорубали», – сказав Стрюк.

При цьому, за його словами, в будинках не працює каналізація, відсутнє постійне водопостачання, опалення.

«Тобто ніхто не займається капітальним ремонтом мереж, ніхто не відновлює знищені мережі, а робиться картинка – картинка благополуччя. У домі замінені всі вікна, при цьому в ньому світла немає, люди не живуть, – будинок порожній, тому що дах тече. Останнім часом ще й загострилося проведення якихось масових заходів. То якийсь чемпіонат зі спорту в ледве вцілілому спортзалі одному на все місто, то ще якась пропагандистська акція. Тотальне окозамилювання», – наголосив голова ВЦА.

Він припускає, що йдеться про «відмивання мільйонів, мабуть, рублів».

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку «адміністрація» планує перерозподілити вцілілі торговельні об’єкти та промислові площі.

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