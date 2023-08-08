Керівник ГУР Буданов поїхав до Болгарії, яка незадоволена появою своїх громадян на сайті "Миротворець"

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов відвідав Болгарію де зустрівся з тамтешніми міністром оборони Тодором Тягаревим і главою військової розвідки Венеліном Веневим, повідомляє BGNES.

Під час зустрічі йшлося про регіональну і міжнародну безпеку. Болгарська сторона порушила питання щодо ситуації довкола сайту "Миротворець".

Нагадаємо, на "Миротворці" з'явилися імена громадян Болгарії, зокрема, деяких політиків і журналістів, яких визначили ворогами України. З цього приводу глава болгарського МЗС викликала посла України.

Раніше через схожий інцидент Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп. Тоді на сайті "Миротворець" з'явилася інформація про понад 300 закарпатських чиновників, які мають українське і угорське громадянство.