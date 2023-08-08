Станом на 7 годину ранку 8 серпня відомо про 7 загиблих та 67 поранених внаслідок російської ракетної атаки на Покровськ Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, серед поранених – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей. Вночі рятувальні роботи були призупинені через високу загрозу повторних обстрілів з боку РФ.

В Офісі генерального прокурора уточнили, внаслідок ракетного обстрілу міста Покровськ загинули 7 громадян віком від 22 до 71 року. Серед загиблих – п’ятеро чоловіків та дві жінки. Ще 67 людей, з яких 11-річна дитина та 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Фото: ДСНС України

Фото: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Нагадаємо, вчора росіяни завдали 2 ракетних ударів по житловому будинку у місті Покровськ. Внаслідок першого прильоту загинуло 4 людей, 3 цивільних були поранені.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані.