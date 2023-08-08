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Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено підлітка

Хлопець госпіталізований у середньо-важкому стані. 

Російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ Харківської області, поранено 14-річного підлітка.

Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"14-річний хлопець госпіталізований у середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу", - написав він.

Він закликав мешканців Куп'янської громади бути максимально обережними та по можливості перебувати в укриттях, оскільки ворог посилив обстріли міста та навколишніх населених пунктів.

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Нагадаємо, що сьогодні близько 9:20 росіяни обстріляли селище Козача Лопань у Харківській області. Внаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків.

Вчора ввечері близько 19:45 російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 6 будинків, загинули двоє людей.

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