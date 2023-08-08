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ГоловнаСуспільствоВійна

Допомога Силам оборони: Фонд Притули та НБУ розігрують футболки RSNPZD

Розігрують футболки зеленого та білого кольорів.

Допомога Силам оборони: Фонд Притули та НБУ розігрують футболки RSNPZD
Фото: скріншот

Фонд Притули та НБУ розігрують футболки RSNPZD. 

Про це повідомив волонтер Сергій Притула у соцмережі Х (колишній Twitter). 

“Хочете допомогти Силам Оборони і ще таку футболку від НБУ? Обирайте колір — зелений чи білий — і насипайте суму кратну 100 грн (наприклад, 100 грн - один шанс на виграш, 1000 грн - це 10 шансів) на відповідну банку”, - йдеться в повідомленні.   

Біла: https://send.monobank.ua/jar/5S8QxD9p9t  

Зелена: https://send.monobank.ua/jar/8Cw85xtvrU 

Нагадаємо, у липні волонтери звернулися до воєнного керівництва щодо проблем тактичної медицини. Ініціатори звернення просять вжити невідкладних заходів для нормалізації ситуації.

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