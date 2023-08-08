Фонд Притули та НБУ розігрують футболки RSNPZD.
Про це повідомив волонтер Сергій Притула у соцмережі Х (колишній Twitter).
“Хочете допомогти Силам Оборони і ще таку футболку від НБУ? Обирайте колір — зелений чи білий — і насипайте суму кратну 100 грн (наприклад, 100 грн - один шанс на виграш, 1000 грн - це 10 шансів) на відповідну банку”, - йдеться в повідомленні.
Біла: https://send.monobank.ua/jar/5S8QxD9p9t
Зелена: https://send.monobank.ua/jar/8Cw85xtvrU
Друзі, громадо, спільното!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) August 8, 2023
RSNPZD!
Хочете допомогти Силам Оборони і ще таку футболку від НБУ?
Обирайте колір — зелений чи білий — і насипайте суму кратну 100 грн (наприклад, 100 грн - один шанс на виграш, 1000 грн - це 10 шансів) на відповідну банку.
👉Біла:… pic.twitter.com/5cuExuarSL
Нагадаємо, у липні волонтери звернулися до воєнного керівництва щодо проблем тактичної медицини. Ініціатори звернення просять вжити невідкладних заходів для нормалізації ситуації.