В Саудівській Аравії ми сформували наше спільне бачення кожного з 10 пунктів Формули миру Зеленського, - Єрмак

Найближчим часом відбудеться чергова зустріч послів країн-учасниць саміту для координації подальших дій. Будуть напрацьовано практичні кроки з реалізації кожного з пунктів Формули миру.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Саудівській Аравії учасники саміту сформували спільне бачення кожного з 10 пунктів Формули миру Володимира Зеленського.

“В Саудівській Аравії ми сформували наше спільне бачення кожного з десяти пунктів Формули миру Президента Зеленського. Спільне, бо в процесі тривалих консультацій на різних рівнях у цьому баченні було відображено позиції більшості країн, які беруть участь у реалізації мирної ініціативи України”, - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що Формула миру побудована на ключових принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також на повазі до суверенітету й територіальної цілісності країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. Кожен з 10 пунктів Формули відповідає цим принципам. І вони одностайно були визначені учасниками зустрічі радників із питань національної безпеки.

Суверенітет та територіальна цілісність України - основа Формули. Імплементація Формули миру – це відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права, яка була зруйнована агресивною війною РФ проти України.

Єрмак зазначив, що подальші кроки наступні: ми продовжимо роботу, щоб напрацювати безпосередньо порядок денний, які документи, висновки, домовленості ми передбачаємо для реалізації кожного з десяти пунктів Формули. Найближчим часом відбудеться чергова зустріч послів країн-учасниць для координації подальших дій. Будуть напрацьовано практичні кроки з реалізації кожного з пунктів Формули миру.

Паралельно триватиме підготовка порядку денного установчого Глобального саміту миру.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії Єрмак обговорив українську формулу миру з очільниками понад 30-ти делегацій.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігорь Жовква повідомив, що на саміті в Джидді буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні. Водночас він зазначив, що КНР і РФ є "справжніми та надійними друзями та партнерами", а війну традиційно для Пекіна назвав "кризою".