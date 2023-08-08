​“Ми обговорюємо саме українську Формулу миру. Це ключове”, - Зарівна

Важливою перемогою України у зустрічі в Саудівській Аравії є те, що країни учасниці обговорюють саме українську Формулу миру президента Володимира Зеленського. Про це заявила радниця голови Офісу президента Дар‘я Зарівна.

Також вона називає перемогою велику кількість країн, що взяли участь саміті.

«У нас було дуже багато дуже важливих країн Глобального Півдня. Зокрема, чотири з п‘яти країн БРІКС. Багато говорять про участь Китаю, і дуже знаково, що Китай підтвердив свою готовність продовжувати працювати в цьому форматі», - зазначила радниця голови ОП.



Також вона висловила своє бачення, як довелося зберегти українську Формулу миру, попри інші пропозиції учасників.

«Це дуже практична позиція української сторони, української делегації, української команди. Окрім зустрічей, які були в Копенгагені, в Джидді, у нас постійно відбуваються дзвінки з радниками з нацбезпеки, в рамках яких теж пропрацьовуються питання, йде комунікація. Дуже важливою є також кількість двосторонніх зустрічей, тоді діалог більше побудований на довірі. Це все важливі елементи. І найважливіше - оцього всього взагалі б не було, якби не президент і не його контакти з лідерами держав, його проактивна позиція. У різних країн є різне бачення, але головне, що ми обговорюємо саме українську формулу миру. Це ключове», - зазначила Зарівна.