Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
З російського полону визволили ще 22 українських військових
З російського полону визволили ще 22 українських військових
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
ГоловнаПолітика

​“Ми обговорюємо саме українську Формулу миру. Це ключове”, - Зарівна

Проактивна позиція української команди дає успіхи, зазначила радниця голови ОП.

​“Ми обговорюємо саме українську Формулу миру. Це ключове”, - Зарівна
Фото: Пресслужба

Важливою перемогою України у зустрічі в Саудівській Аравії є те, що країни учасниці обговорюють саме українську Формулу миру президента Володимира Зеленського. Про це заявила радниця голови Офісу президента Дар‘я Зарівна. 

Також вона називає перемогою велику кількість країн, що взяли участь саміті. 

«У нас було дуже багато дуже важливих країн Глобального Півдня. Зокрема, чотири з п‘яти країн БРІКС. Багато говорять про участь Китаю, і дуже знаково, що Китай підтвердив свою готовність продовжувати працювати в цьому форматі», - зазначила радниця голови ОП. 

Також вона висловила своє бачення, як довелося зберегти українську Формулу миру, попри інші пропозиції учасників. 

«Це дуже практична позиція української сторони, української делегації, української команди. Окрім зустрічей, які були в Копенгагені, в Джидді, у нас постійно відбуваються дзвінки з радниками з нацбезпеки, в рамках яких теж пропрацьовуються питання, йде комунікація. Дуже важливою є також кількість двосторонніх зустрічей, тоді діалог більше побудований на довірі. Це все важливі елементи. І найважливіше - оцього всього взагалі б не було, якби не президент і не його контакти з лідерами держав, його проактивна позиція. У різних країн є різне бачення, але головне, що ми обговорюємо саме українську формулу миру. Це ключове», - зазначила Зарівна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies