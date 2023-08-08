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Участь Китаю в переговорах у Саудівській Аравії була продуктивною, - США

Радник із нацбезпеки Салліван і заступник держсекретаря Нуланд провели окрему зустріч зі спеціальним представником Китаю з питань Євразії та колишнім послом у Росії Лі Хуеєм.

Участь Китаю в переговорах у Саудівській Аравії була продуктивною, - США
Фото: 24smi.org

Державний департамент США заявив про результативність участі Китаю в переговорах у Саудівській Аравії щодо мирного плану України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Я не говоритиму про деталі зустрічі, ... але ми думаємо, що це було продуктивно, що вони взяли участь. Ми давно казали, що для Китаю продуктивно відіграти роль для завершення війни в Україні, якщо він матиме бажання відіграти роль, яка б поважала територіальну цілісність України і її суверенітет", – сказа речник Держдепартаменту Метью Міллер.

За його словами, радник із національної безпеки США Джейк Салліван і заступник держсекретаря Вікторія Нуланд провели коротку окрему зустріч зі спеціальним представником Китаю з питань Євразії та колишнім послом у Росії Лі Хуеєм на переговорах у Джидді.

Подробиць щодо цієї зустрічі Міллер не навів.

Нагадаємо, 5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква перед зустріччю повідомив, що там буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "історичною перемогою" участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея в зустрічі.

На саміті Саудівська Аравія не пропонувала мирних ініціатив.

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